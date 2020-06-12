У світі поновлюється авіасполучення, фото: MIGnews

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Ракурс

Пасажирські авіаперевезення в Україні поновлюються з 15 червня після тривалої перерви, спричиненої запровадженим у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 карантином.

Проте вони тепер передбачають дотримання певних нових правил як у літаках, так і аеропортах. Зокрема, правила для пасажирів опублікувала прес-служба аеропорту «Бориспіль».

Згідно з ними, до терміналів пропускатимуть лише пасажирів з посадковим талоном або квитком (може бути і в електронному вигляді). Також обов’язковою вимогою є наявність медичних масок. Для осіб, які зустрічають або проводжають пасажирів, доступ до терміналу буде обмежено, за винятком супроводжуючих в особливих обставинах.

При вході в термінал вимірюватимуть температуру тіла. Якщо вона перевищуватиме 38° або будуть наявні симптоми хвороби — таких осіб можуть не пропустити до терміналу.

Документи потрібно буде подавати в розгорнутому виді без обкладинок. Інспектор може вимагати у пасажира на нетривалий час зняти маску чи респіратор.

В аеропорту потрібно буде дотримуватися обмежувальних знаків та знаків щодо дистанціювання.

Особам, які прибувають літаком до України, потрібно буде встановити додаток «Дій вдома», необхідний для проходження самоізоляції.

Також нові вимоги до пасажирів опублікувала прес-служба авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. Вони, зокрема, передбачають наявність у всіх пасажирів віком від двох років необхідної кількості масок, які потрібно змінювати кожні 2−4 години.

Захисні маски зможуть не використовувати пасажири, які мають труднощі з диханням, не пов’язані з коронавірусом, або якщо їм за станом здоров’я не дозволяється носити маску. Такі особи мають завчасно повідомити про це авіакомпанію та надати відповідну медичну довідку.

Нагадаємо, американські вчені підготували відео, яке демонструє, як COVID-19 при кашлі поширюється у салоні літака.