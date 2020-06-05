Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вступление в ЕС и НАТО поддерживают свыше 40% украинцев, еще 6% готовы переехать в РФ — опрос

Курс на ЕС и НАТО поддерживают свыше 40% украинцев, еще 6% готовы переехать в РФ — опрос (ИНФОГРАФИКА)

5 июн 2020, 15:39
999

Вступление Украины в Европейский Союз считают правильным решением для будущего государства 46,1% украинцев. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса свыше 1,5 тыс. человек из разных областей, проведенного 26−30 апреля Киевским международным институтом социологии.

Еще 28,3% респондентов убеждены, что Украине не нужно присоединяться ни к одному из союзов. Вернуть Украину под российский вектор влияния выразили желание 13,1% респондентов, поддерживающих вступление в Евразийский экономический союз.

Вступу до ЄС і НАТО підтримують понад 40% українців, ще 6% готові переїхати до РФ — опитування

Курс Украины на членство в НАТО поддерживают 41,9% опрошенных. Зато 12% украинцев видят страну членом ОДКБ (подконтрольной Москве военно-политической международной организации, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

Кроме этого, в ходе соцопроса у респондентов интересовались, выехали бы они сейчас из Украины в случае предоставления им иностранного гражданства.

27,1% выразили желание уехать в США или ЕС и только 6,3% - в Россию. Вместе с тем, при условии предоставления 100 тыс. долл. «Подъемных» количество желающих переселиться на территорию страны-агрессора выросло до 11,2%.

Вступу до ЄС і НАТО підтримують понад 40% українців, ще 6% готові переїхати до РФ — опитування

Вступу до ЄС і НАТО підтримують понад 40% українців, ще 6% готові переїхати до РФ — опитування

Вступу до ЄС і НАТО підтримують понад 40% українців, ще 6% готові переїхати до РФ — опитування

Вступу до ЄС і НАТО підтримують понад 40% українців, ще 6% готові переїхати до РФ — опитування

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter











Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров