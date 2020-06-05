Вступ до ЄС і НАТО підтримують понад 40% українців, ще 6% готові переїхати до РФ — опитування

https://racurs.ua/ua/n139331-vstupu-do-ies-i-nato-pidtrymuut-ponad-40-ukrayinciv-sche-6-gotovi-pereyihaty-do-rf.html

Ракурс

Вступ України до Європейського Союзу вважають правильним рішенням для майбутнього держави 46,1% українців. Про це свідчать дані телефонного опитування понад 1,5 тис. осіб з різних областей, проведеного 26−30 квітня Київським міжнародним інститутом соціології.

Ще 28,3% респондентів переконані, що Україні не потрібно приєднуватися до жодного з союзів. Повернути Україну під російський вектор впливу висловили бажання 13,1% респондентів, які виступили за вступ до Євразійського економічного союзу.

Вступ України до НАТО підтримують 41,9% опитаних. Натомість 12% українців бачать країну членом ОДКБ (підконтрольної Москві військово-політичної міжнародної організації, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія і Таджикистан).

Окрім цього, під час соцопитування у респондентів цікавилися, чи поїхали б вони зараз з України у разі надання їм іноземного громадянства.

27,1% висловили бажання виїхати до США або ЄС і лише 6,3% - до Росії. Разом з тим, за умови надання 100 тис. дол. «підйомних» кількість бажаючих переселитися на територію країни-агресора зросла до 11,2%.