Погода в Украине. Фото: WP

https://racurs.ua/n139658-pogoda-v-ukraine-na-13-iunya-dojdi-s-grozami-nakrout-vsu-territoriu-strany-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 июня будет жаркой и дождливой. Дожди будут сопровождаться грозами. Лишь в Луганской области осадков не ожидается.

Дневная температура на юге, востоке, севере и в центре страны поднимется до 35° тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться от 14° тепла на западе до 21° тепла на востоке, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 июня будет теплой, днем пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 18−20° тепла, днем воздух прогреется до 30−32° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет относительно теплой, на протяжении суток прогнозируются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 15−17° тепла, днем воздух прогреется до 26−28° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Одессе на протяжении суток прогнозируются дожди с грозами. Ночная температура составит 17−19° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 25−27° тепла. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре на протяжении суток пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 17−19° тепла, днем — 31−33° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Харькове ночь пройдет без осадков, днем ожидаются дожди с грозами. Ночная температура 19−21° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 33−35° тепла. Ветер восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье дожди с грозами ожидаются на протяжении суток. Ночью температура воздуха составит 15−17° тепла, днем воздух прогреется до 27−29° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 июня будет относительно спокойной. Небольшие возмущения будут наблюдаться в течение суток.