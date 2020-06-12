В селе Княжичи подстрелили депутата райсовета, фото: Национальная полиция

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Ракурс

Депутата Броварского райсовета сегодня подстрелили в селе Княжичи Киевской области.

Мужчина получил ранения нижних конечностей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что причиной инцидента стал конфликт, возникший на почве поведения малолетних детей. В результате отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа.

Прибывшие на место инцидента правоохранители, изъяли у стрелка газовый пистолет, переделанный в травматический. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

По этому инцидентом открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение средней тяжести). В отношении потерпевшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет осуществлена ​​окончательная правовая квалификация инцидента и объявлено ​​подозрение нарушителю.

Продолжаются следственные действия.

По информации Telegram-канала Teza, инцидент начался с того, что местный депутат прогнал соседских детей со своего частного пруда.

Дети позже вернулись с родителями. Между соседями возник конфликт, который попал на видео.

Напомним, недавно на АЗС возле Житомира избили народного депутата из «Слуги народа» Юрия Заславского.