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В селе Княжичи подстрелили депутата райсовета, фото: Национальная полиция
На Киевщине подстрелили депутата райсовета: названа причина (ВИДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/n139659-na-kievschine-podstrelili-deputat-raysoveta-nazvana-prichina-video-foto.htmlРакурс
Депутата Броварского райсовета сегодня подстрелили в селе Княжичи Киевской области.
Мужчина получил ранения нижних конечностей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что причиной инцидента стал конфликт, возникший на почве поведения малолетних детей. В результате отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа.
Прибывшие на место инцидента правоохранители, изъяли у стрелка газовый пистолет, переделанный в травматический. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
По этому инцидентом открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение средней тяжести). В отношении потерпевшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет осуществлена окончательная правовая квалификация инцидента и объявлено подозрение нарушителю.
Продолжаются следственные действия.
По информации Telegram-канала Teza, инцидент начался с того, что местный депутат прогнал соседских детей со своего частного пруда.
Дети позже вернулись с родителями. Между соседями возник конфликт, который попал на видео.
Напомним, недавно на АЗС возле Житомира избили народного депутата из «Слуги народа» Юрия Заславского.