Масштабна повінь у Китаї. Фото: Facebook

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Ракурс

У Китаї сталася масштабна повінь у результаті сильних проливних дощів, які залили південь країни. У Гуансі-Чжуанському автономному районі через повінь постраждало майже 1,5 млн осіб.

Наразі відомо про шістьох загиблих і трьох зниклих безвісти, повідомляє Xinhua.

Для боротьби з наслідками лиха уряд Китаю направив гуманітарну допомогу в автономний район.

Гуманітарний вантаж складається із 3 тис. наметів та 3 тис. розкладачок. Вони забезпечать тимчасовим житлом людей, які залишився без даху над головою через стихію.

Було екстрено евакуйовано 228 тис. осіб, зруйновано понад 1,3 тис. будинків. Економічні збитки від повені оцінюються у 4,04 млрд юанів.

Починаючи з 1 червня у Гуансі, Гуандуні та інших районах Китаю випало дуже багато опадів. Через потужні зливи рівень води у 110 річках перевищив критичну позначку.

Як раніше писав «Ракурс», станом на 8 червня від повені у Китаї постраждало близько 800 тис. осіб. Повідомлялося про загибель однієї людини та про чотирьох зниклих безвісти.