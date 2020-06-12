Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Масштабна повінь у Китаї. Фото: Facebook

Через масштабну повінь у Китаї постраждало майже 1,5 млн осіб, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

12 чер 2020, 19:43
999

У Китаї сталася масштабна повінь у результаті сильних проливних дощів, які залили південь країни. У Гуансі-Чжуанському автономному районі через повінь постраждало майже 1,5 млн осіб.

Наразі відомо про шістьох загиблих і трьох зниклих безвісти, повідомляє Xinhua.

Для боротьби з наслідками лиха уряд Китаю направив гуманітарну допомогу в автономний район.

Гуманітарний вантаж складається із 3 тис. наметів та 3 тис. розкладачок. Вони забезпечать тимчасовим житлом людей, які залишився без даху над головою через стихію.

Було екстрено евакуйовано 228 тис. осіб, зруйновано понад 1,3 тис. будинків. Економічні збитки від повені оцінюються у 4,04 млрд юанів.

Масштабна повінь у Китаї. Фото: Facebook

Масштабна повінь у Китаї. Фото: FacebookПочинаючи з 1 червня у Гуансі, Гуандуні та інших районах Китаю випало дуже багато опадів. Через потужні зливи рівень води у 110 річках перевищив критичну позначку.

Масштабна повінь у Китаї. Фото: Facebook

Масштабна повінь у Китаї. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», станом на 8 червня від повені у Китаї постраждало близько 800 тис. осіб. Повідомлялося про загибель однієї людини та про чотирьох зниклих безвісти.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів