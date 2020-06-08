Повінь Китаї. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n139418-poveni-ta-zsuvy-narobyly-lyha-v-kytayi-postrajdaly-ponad-800-tys-osib-video.html

Ракурс

У Китаї вирують потужні повені, які виникли внаслідок сильних злив, які заливають країну з кінця травня.

Внаслідок стихійного лиха загинула щонайменше одна особа, ще четверо зникли безвісти. Через негоду в провінціях Хунань, Цзянсі і Гуансі-Чжуанському автономному районі постраждали понад 800 тис. осіб. Кілька рятувальних операцій були проведені й у Гонконзі. Про це повідомляє Floodlist.

У Гуансі-Чжуанському автономному районі сильні дощі також викликали зсуви і раптові повені. В окрузі Юнфу впродовж вчорашнього дня випало 326,4 мм опадів. В окрузі Тяньлінь через зсуви зруйновано будинки.

Китайське метеорологічне управління попередило про подальші зливи. Обіцяють до 200 мм опадів в північній частині Гуансі, північній частині Гуандуна і південній частині Хунані. Синоптики прогнозують, що за годину години може випасти до 50 мм дощу.

Нагадаємо, гігантський град у Марокко пошкодив автомобілі, вбив багато птахів та знищив сільськогосподарські культури.