Наводнение Китае. Фото: flickr.com

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В Китае бушуют мощные наводнения, которые возникли в результате сильных ливней, которые заливают страну с конца мая.

В результате стихийного бедствия погиб как минимум один человек, еще четверо пропали без вести. Из-за непогоды в провинциях Хунань, Цзянси и Гуанси-Чжуанском автономном районе пострадали более 800 тыс. лиц. Несколько спасательных операций были проведены и в Гонконге. Об этом сообщает Floodlist.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе сильные дожди также вызвали оползни и внезапные наводнения. В округе Юнфу в течение вчерашнего дня выпало 326,4 мм осадков. В округе Тяньлинь из-за оползней разрушены дома.

Китайское метеорологическое управление предупредило о дальнейших ливнях. Обещают до 200 мм осадков в северной части Гуанси, северной части Гуандуна и южной части Хунани. Синоптики прогнозируют, что за час часа может выпасть до 50 мм дождя.

Напомним, гигантский град в Марокко повредил автомобили, убил много птиц и уничтожил сельскохозяйственные культуры.