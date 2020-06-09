У Києві на хабарі зловили арбітражного керуючого. Фото: LIGA.net

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У Києві сьогодні правоохоронці затримали арбітражного керуючого, який хотів отримати одразу два хабара. У однієї людини він вимагав 10 тис. дол. за відмову від позову, що перебуває на розгляді в Господарському суді Києва. Саме під час отримання цього хабара чоловіка й затримали.

Другий хабар він хотів отримати від юридичної особи. Арбітражний керуючий, згідно з даними слідства, обіцяв повпливати на суддю Господарського суду Києва, аби той ухвалив рішення щодо ліквідації підприємства. За свої «послуги» він вимагав 100 тис. дол. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Правоохоронці задокументували одержання чоловіком авансу — йому заплатили 5 тис. дол. Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру, тривають слідчі дії.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368−4 Кримінального кодексу України (вимагання неправомірної вигоди особою, що надає публічні послуги). Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали прокурора однієї із місцевих прокуратур під час отримання хабара у розмірі 100 тис. дол. За ці гроші прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження та надалі «кришувати» банк, щодо якого розглядалася справа.