В Киеве на взятке поймали арбитражного управляющего. Фото: LIGA.net

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В Киеве сегодня правоохранители задержали арбитражного управляющего, который хотел получить сразу две взятки. У одного человека он требовал 10 тыс. долл. за отказ от иска, который находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Киева. Именно при получении этой взятки мужчину и задержали.

Второй взятку он хотел получить от юридического лица. Арбитражный управляющий, по данным следствия, обещал повлиять на судью Хозяйственного суда Киева, чтобы тот принял решение о ликвидации предприятия. За свои «услуги» он требовал 100 тыс. долл. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители задокументировали получение мужчиной аванса — ему заплатили 5 тыс. долл. от требуемой суммы. Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении, продолжаются следственные действия.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368−4 Уголовного кодекса Украины (вымогательство неправомерной выгоды лицом, предоставляющим публичные услуги). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали прокурора одной из местных прокуратур при получении взятки в размере 100 тыс. долл. За эти деньги прокурор обещал закрыть уголовное производство и в дальнейшем «крышевать» банк, в отношении которого рассматривалось дело.