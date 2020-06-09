Вибори мера Києва: у “Слузі народу” назвали охочих змістити Кличка

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Вибори мера Києва відбудуться цієї осені. Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» планує визначатися з кандидатом на міського голову столиці на праймеріз.

Вже три людини зголосилися — Тищенко, Дубінський і Качура. Мені здається, це має бути той, хто зможе перемогти діючого мера і сприяти тому, щоб фракція «Слуги народу» в Київраді була найбільшою і найвпливовішою, — заявив міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв’ю Lb.ua.

Водночас, як повідомили сьогодні ЗМІ, народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук також готує програму для участі у праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови.

Я вірю в перемогу «Слуги» — на сьогоднішній день не визначено кандидатів. Я думаю, що виборці «СН» в першу чергу будуть голосувати за тих, кого партія висуне, — переконаний екс-гендиректор «1+1».

Він також додав, що чинний мер Києва Віталій Кличко володіє як великим рейтингом, так і великим антирейтингом. Тому «слуги» планують на місцевих виборах працювати з розчарованими у владі киянами.

Раніше Віктор Ляшко пояснював свою позицію щодо участі у передвиборчих перегонах. Про намір поборотися на праймеріз СН заявили нардеп Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко, якого згодом призначили міністром культури.