Выборы мэра Киева: в «Слуге народа» назвали желающих сместить Кличко

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Ракурс

Выборы мэра Киева состоятся этой осенью. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует определиться с кандидатом на мэра столицы на праймериз.

Уже три человека согласились — Тищенко, Дубинский и Качура. Мне кажется, это должен быть тот, кто сможет победить действующего мэра и способствовать тому, чтобы фракция «Слуги народа» в Киевсовете была самой большой и влиятельной, — заявил министр культуры Александр Ткаченко в интервью LB.ua.

В то же время, как сообщили сегодня СМИ, народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук также готовит программу для участия в праймериз среди потенциальных кандидатов на должность Киевского городского головы.

Я верю в победу «Слуги народа», на сегодняшний день кандидаты не определены. Я думаю, что избиратели «СН» в первую очередь будут голосовать за тех, кого партия выдвинет, — убежден экс-гендиректор «1+1».

Он также добавил, что действующий мэр Киева Виталий Кличко владеет как большим рейтингом, так и большим антирейтингом. Поэтому «слуги» планируют на местных выборах работать с разочарованными во власти киевлянами.

Ранее Виктор Ляшко объяснил свою позицию по участию в предвыборной гонке. О намерении побороться на праймериз СН заявили нардепы Александр Дубинский и Александр Ткаченко, которого затем избрали министром культуры.