Экс-чиновник погорел на взятке в 6 млн долл. главе САП. Фото: КиевВласть

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Ракурс

Борьба с коррупцией является одним из главных требований украинского общества. Сегодня былзадержан экс-чиновник при попытке вручения взятки в сумме 6 млн долл. руководству Национального антикоррупционного бюро и главе Специализированной антикоррупционой прокуратуры.

Бывший высокопоставленный чиновник действовал при посредничестве своей «правой руки» высокопоставленного чиновника управления Государственной фискальной службы в Киеве, сообщает пресс-служба САП.

В САП уточнили, что деньги экс-чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует в качестве подозреваемого. Речь идет о двух уголовных производствах относительно растраты и хищения имущества в особо крупных размерах, а также отмывания доходов.

При задержании экс-чиновника было изъято 6 млн долл. Детективы НАБУ проводят следственные действия, направленные на документирование противоправных действий со стороны указанных лиц.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве на взятке поймали прокурора одной из местных прокуратур, который требовал 100 тыс. долл. за закрытие уголовного дела.