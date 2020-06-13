Взятка для НАБУ: в сети появились подробности и версии преступления, фото — НАБУ

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Взятка в 6 млн долл., которая якобы предназначалась руководству НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры, связана с закрытием дела против газодобывающей фирмы Burisma и экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщили журналист Юрий Бутусов и экс-нардеп Лещенко в своих соцсетях. Их источники в правоохранительных органах утверждают, что в попытке дать взятку директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому были задействованы первый заместитель начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и директор по правовым вопросам Burisma Андрей Кича.

Ильяшенко работает в налоговой уже 25 лет, на нынешней должности с ноября 2019 года. Кича представляет Злочевского. От имени НАБУ взятку брал внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Тот самый Шевченко, фигурант многочисленных судебных процессов НАБУ. При этом 1 млн долл. из суммы взятки, которые были переданы ему за посредничество, изъяли в машине Ильяшенко, — написал Бутусов.

За такие деньги Холодницкий должен был закрыть производство по Burisma — компании Злочевского, в наблюдательном совете которой работал сын Джо Байдена.

Дело компании Burisma уже долгое время расследуется украинскими правоохранителями, которые жаловались, что доказать причастность Злочевского очень трудно.

Взятку якобы передавали после решения антикоррупционного прокурора закрыть дело. Ильяшенко убедился, что обязательства выполнены, и передал деньги. После этого произошло задержание.

Ильяшенко СМИ называют ключевой фигурой в решении теневых вопросов, особенно в Киеве. В официальных базах данных на него записаны 11 квартир и загородная вилла.

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, принимавший участие в операции, позже подтвердил, что выступил в роли посредника при передаче взятки от Злочевского Сытнику. Шевченко написал в Facebook, что 6 млн долл. взятки пойдут в госбюджет.