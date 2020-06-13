Не знаю, как дальше жить: Ефремов извинился за пьяную ДТП (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n139668-ne-znau-kak-dalshe-jit-efremov-izvinilsya-za-pyanuu-dtp-video.html

Ракурс

Михаил Ефремов, российский актер, спровоцировавший смертельное ДТП в центре Москвы, извинился в видеообращении за свой поступок.

Видео он опубликовал на своем YouTube-канале «Гражданин-поэт». Актер искренне раскаялся в содеянном, пообещал помогать семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП и попросил прощения у его близких и у своей семьи.

Я не знаю, как дальше жить. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех, — сказал Ефремов.

Виновник ДТП заверил, что не будет «отмазываться» и пытаться избежать наказания.

Знаю, что меня не простят. Но это попытка откупиться, а попытка искупить вину. Нельзя простить тем, кто садится после пьянки за руль, когда в результате погибает невинный человек, — рассказал Ефремов.

Ранее Ефремова суд отправил под домашний арест, а также назначил ему психиатрическую экспертизу. Родные мужчины, погибшего в ДТП, потребовали жесткого наказания для актера.