Виктор Ляшко. Фото: КНК Медиа

https://racurs.ua/n139667-lyashko-ozvuchil-usloviya-ujestocheniya-karantinnyh-ogranicheniy.html

Ракурс

Карантин в Украине смягчают, а уровень заболеваемости коронавирусом растет. Такая пропорциональность настораживает Минздрав и в ведомстве не исключают, что придется снова ужесточить карантинные ограничения. В правилах адаптивного карантина прописано, что регионы обязаны усиливать карантинные мероприятия, если в течение трех дней фиксируется превышение показателей инцидентности, загруженности коек и уровня тестирования.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Ляшко уточнил, что местные власти вправе сами решать, какие именно карантинные меры должны быть усилены. Подобные решения принимает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ляшко добавил, что резкий скачок заболеваемости в Украине в последние дни напрямую связан со смягчением карантина. Увеличивается количество социальных контактов, которые без соблюдения санитарных норм могут привести к увеличению количества больных коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», советник мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что в столице могут ужесточить карантинные ограничения в связи с усложнением эпидемиологической ситуации.