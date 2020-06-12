Віктор Ляшко. Фото: КНК Медіа

https://racurs.ua/ua/n139667-lyashko-ozvuchyv-umovy-posylennya-karantynnyh-obmejen.html

Ракурс

Карантин в Україні пом’якшують, а рівень захворюваності на коронавірус зростає. Така пропорційність насторожує Міністерство охорони здоров’я і у відомстві не виключають, що доведеться знову посилити карантинні обмеження. У правилах адаптивного карантину прописано, що регіони зобов’язані посилювати карантинні заходи, якщо протягом трьох днів фіксується перевищення показників інцидентності, завантаженості ліжок та рівня тестування.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Ляшко уточнив, що місцева влада має право сама вирішувати, які саме карантинні заходи повинні бути посилені. Подібні рішення приймає регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Ляшко додав, що різке зростання захворюваності в Україні останніми днями безпосередньо пов’язане з пом’якшенням карантину. Збільшується кількість соціальних контактів, які без дотримання санітарних норм можуть призвести до збільшення кількості хворих на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», радник мера Києва Володимир Бондаренко заявив, що у столиці можуть посилити карантинні обмеження у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації.