Сергій Стерненко. Фото: newsone.ua

https://racurs.ua/ua/n139666-sud-perenis-rozglyad-pytannya-pro-obrannya-zapobijnogo-zahodu-sternenku.html

Ракурс

Сергію Стерненку, одеському активісту, якого підозрюють у скоєнні вбивства, сьогодні так і не було обрано запобіжного заходу. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд цього питання на 15 червня.

Суддя Володимир Бугіль оголосив, що судове засідання почнеться о 10.00. На заяву Стерненка про те, що на цей же час у нього призначено допит у слідчого, суддя відповів: «Нічого страшного, слідчий перенесе».

Під час сьогоднішнього засідання, яке тривало з 14.00, суд розглядав клопотання сторін. Захист просив про відвід судді та прокурора, проте клопотання було відхилено. Також у суді заслухали свідчення декількох народних депутатів, які є членами тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин нападів на активістів в Україні.

Також захист клопотав про виклик для надання свідчень колишнього старшого групи прокурорів у справі Стерненка Андрія Радіонова, який не захотів підписувати підозру активісту і відмовився від ведення цієї справи, але зв’язатися з ним не вдалося.

Обвинувачення просить суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Під час судового засідання кілька народних депутатів і відомих громадських діячів заявили про готовність взяти Стерненка на поруки.

Як раніше писав «Ракурс», під час суду у справі Стерненка відбулися сутички з поліцією. Охорона не пускала до зали суду прихильників активіста, заявляючи, що в залі не повинно знаходитися понад 20 осіб.