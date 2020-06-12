Сергей Стерненко. Фото: newsone.ua

https://racurs.ua/n139666-sud-perenes-rassmotrenie-voprosa-ob-izbranii-mery-presecheniya-sternenko.html

Ракурс

Сергею Стерненко, одесскому активисту, которого подозревают в совершении убийства, сегодня так и не была избрана мера пресечения. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение данного вопроса на 15 июня.

Судья Владимир Бугиль объявил, что судебное заседание начнется в 10.00. На заявление Стерненко о том, что на это же время у него назначен допрос у следователя, судья ответил: «Ничего страшного, следователь перенесет».

Во время сегодняшнего заседания, которое продолжалось с 14.00, суд рассматривал ходатайства сторон. Защита просила об отводе судьи и прокурора, однако ходатайства были отклонены. Также в суде заслушали свидетельства нескольких народных депутатов, которые являются членами временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств нападений на активистов в Украине.

Также защита ходатайствовала о вызове для дачи показаний бывшего старшего группы прокуроров по делу Стерненко Андрея Радионова, который не захотел подписывать подозрение активисту и отказался от ведения этого дела, но связаться с ним не удалось.

Обвинение просит суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Во время судебного заседания несколько народных депутатов и известных общественных деятелей заявили о готовности взять Стерненко на поруки.

Как ранее писал «Ракурс», во время суда по делу Стерненко произошли столкновения с полицией. Охрана не пускала в зал суда сторонников активиста, заявляя, что в зале не должно находиться более 20 человек.