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Ракурс
Не знаю, як далі жити: Єфремов вибачився за п’яну ДТП

Не знаю, як далі жити: Єфремов вибачився за п’яну ДТП (ВІДЕО)

13 чер 2020, 08:21
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Михайло Єфремов, російський актор, який спровокував смертельне ДТП в центрі Москві, вибачився у відео зверненні за свій вчинок.

Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі «Громадянин-поет». Актор щиро розкаявся у скоєному, пообіцяв допомагати родині Сергія Захарова, який загинув у ДТП і попросив вибачення в його близьким та у своєї родини.

Я не знаю, як далі жити. Немає більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх, — сказав Єфремов.

Винуватець ДТП запевнив, що не буде «відмазуватися» і намагатися уникнути покарання.

Знаю, що мене не пробачать. Але не спроба відкупитися, а спроба спокутувати вину. Не можна пробачити тим, хто сідає після пиятики за кермо, коли в результаті гине невинна людина — розповів Єфремов.

Раніше Єфремова суд відправив під домашній арешт, а також призначив йому психіатричну експертизу. Рідні чоловіка, який загинув в ДТП, зажадали жорсткого покарання для актора.

Джерело: Ракурс


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