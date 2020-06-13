Не знаю, як далі жити: Єфремов вибачився за п’яну ДТП

https://racurs.ua/ua/n139668-ne-znau-yak-dali-jyty-iefremov-vybachyvsya-za-p-yanu-dtp-video.html

Ракурс

Михайло Єфремов, російський актор, який спровокував смертельне ДТП в центрі Москві, вибачився у відео зверненні за свій вчинок.

Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі «Громадянин-поет». Актор щиро розкаявся у скоєному, пообіцяв допомагати родині Сергія Захарова, який загинув у ДТП і попросив вибачення в його близьким та у своєї родини.

Я не знаю, як далі жити. Немає більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх, — сказав Єфремов.

Винуватець ДТП запевнив, що не буде «відмазуватися» і намагатися уникнути покарання.

Знаю, що мене не пробачать. Але не спроба відкупитися, а спроба спокутувати вину. Не можна пробачити тим, хто сідає після пиятики за кермо, коли в результаті гине невинна людина — розповів Єфремов.

Раніше Єфремова суд відправив під домашній арешт, а також призначив йому психіатричну експертизу. Рідні чоловіка, який загинув в ДТП, зажадали жорсткого покарання для актора.