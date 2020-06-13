Коронавирус побеждает: в Украине уже 30 тыс. больных и новый антирекорд инфицированных за сутки, фото — Pixabay

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Коронавирус в Украине пока побеждает усилия власти и медиков его локализовать и сдержать распространение. За прошедшие сутки зарегистрировали 753 новых случая инфицирования. Это новый антирекорд, причем на протяжении всей прошлой недели число новых выявленных случаев не падало ниже отметки 500.

Общее число больных в Украине перевалило за 30 тыс. Умерли с начала эпидемии 880 человек. Об этом свидетельствуют новые данные счетчика СНБО.

Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание, увеличилась на 72 человека. Двое больных умерли, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве в целом уже 3 тыс. 838 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе (16), в Днепровском (9) и в Голосеевский район (8 случаев).

Вчера топ-чиновники несколько раз предупредили о возможности возвращения к строгому карантину в случае, если показатели заболеваемости и дальше не будут снижаться.