После карантина Польша открыла границы для граждан Евросоюза, фото — ЕП

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Ракурс

Польша в ночь на 13 июня отменила пограничный контроль со всеми соседями по Европейскому Союзу.

Ограничения отменили на границах с Германией, Чехией и Словакией, а вот контроль в пунктах пропуска с Украиной, Беларусью и Калининградской областью пока сохраняется, сообщает TVN24.

Международные рейсы возобновятся в Польше со следующего вторника.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах ЕС. Но внешние границы остаются закрытыми.

В то же время работникам из Украины, Беларуси и РФ не требуется проходить карантин. Кроме того, украинцы имеют право на въезд в Польшу, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан, имеют разрешение на работу в Польше.

Открытие внешних европейских границ начнется 1 июля, однако не все страны мира попадут в первую волну. Ранее Еврокомиссия изложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Кроме эпидемической ситуации в ЕС, будут учитывать принцип взаимности. Третье государство (не член Евросоюза) также должно снять ограничения на въезд. Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом, поэтому должна изменить эти правила, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.

Государственная пограничная служба на этой неделе сообщила, что чаще всего украинцы пользуются безвизом именно на границе с Польшей.