Пробне ЗНО і виїзд з ОРДЛО: в МОЗ розповіли про нові карантинні обмеження, фото — УП

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Пробне ЗНО в Україні цього року не відбудеться. Крім того, уряд заборонив в’їзд з окупованих територій тим особам, які не погодяться на самоізоляцію з використанням додатку «Дія».

Про такі новації, які ухвалив Кабмін на засіданні 12 червня, розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, сесії якого планувалися на 15 і 17 червня. Крім того, Степанов повідомив, що Кабмін зобов’язав іноземців, які планують відвідати Україну в майбутньому, мати страховий медичний поліс для лікування COVID-19.

Уряд також скасував обов’язкову обсервацію для осіб, що в’їжджають з окупованих територій Донбасу і Криму. До підстав для відмови в пропуску при виїзді додали й норму про те, що на контрольовану урядом територію не пускатимуть тих, хто відмовиться від контролю за самоізоляцією за допомогою додатку «Дія».

Передбачити, що іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати держкордон без полісу страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19; встановити вимогу обов’язкової обсервації лише для осіб, що перетинають кордон та прибувають з країн або є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19; скасувати вимогу обов’язкової обсервації для осіб, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій, а також передбачити додаткову підставу для відмови в пропуску осіб під час виїзду з окупованих територій, якщо вони не надали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу «Дія», — процитував Степанов рішення уряду.

Нагадаємо, що пробне ЗНО в Україні не є обов’язковим. Це послуга, за допомогою якої абітурієнти могли краще підготуватися до основної сесії ЗНО. Наразі мер Києва Віталій Кличко просуває ідею скасувати ЗНО у столиці для осіб, які не планують вступати у вищі учбові заклади цього року.

Уряд планує з 15 червня відкрити частину КПВВ на Донбасі.