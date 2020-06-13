Коронавірус повернувся у Пекін — підозрюють рибний ринок

https://racurs.ua/ua/n139677-koronavirus-povernuvsya-u-pekin-pidozruut-rybnyy-rynok.html

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Коронавірус повернувся у Пекін. У п’ятницю ввечері місцева епідеміологічна служба виявила коронавірус у відділі морепродуктів головного оптового ринку Пекіна «Сіньфаді», що у районі Фентай.

COVID-19 виявили у 45 жителів району, при цьому ні у кого з них не було симптомів. Коронавірус виявили на дошці для обробки імпортованого лосося, повідомляє Global Times.

Усі ринки Пекіну тимчасово закрили, влада вирішила відкласти заплановане відкриття шкіл. Супермаркети і універмаги китайської столиці припинили продажі лосося, значна частка якого ввозиться з інших країн.

Найближчим часом влада перевірить на наявність вірусу усі місцеві об'єкти громадського харчування. Особливо ретельно перевірятимуть компанії, які займаються поставками м’яса та морепродуктів.

До останнього часу в Пекіні впродовж 55 днів не фіксували локальну передачу COVID-19. Пекін посилить епідемконтроль за імпортною продукцією і перевірки щодо приїжджих з інших регіонів КНР.

За весь час епідемії в Пекіні зареєстрували 601 пацієнта з коронавірусом, дев’ятеро померли.