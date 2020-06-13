У Франції загасили пожежу на атомному підводному човні, фото — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n139676-u-franciyi-zagasyly-pojeju-na-atomnomu-pidvodnomu-chovni-foto.html

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Пожежу на атомному підводному човні Perle у Франції загасили через 14 годин. Про це в своєму Twitter повідомила міністр оборони республіки Флоранс Парлі.

Вона розповіла, що у боротьбі з вогнем задіяли 100 пожежників, ще понад 150 людей допомагали їм. Парлі зазначила, що особисто відвідає місце події.

Про пожежу на Perle стало відомо напередодні увечері. Підводний човен пришвартований на військово-морській базі в Тулоні, де проходив ремонт.

Зброї, як і атомного палива, на борту субмарини не було, а дим від пожежі не містить слідів радіоактивності. Екіпаж своєчасно евакуювали.

Субмарина Perle типу «Рюбі» має бортовий номер S606. У складі французького флоту вона перебуває з 1993 року.