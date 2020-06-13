Во Франции потушили пожар на атомной подводной лодке, фото — Bloomberg

https://racurs.ua/n139676-vo-francii-14-chasov-tushili-pojar-na-atomnoy-podvodnoy-lodke-foto.html

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Пожар на атомной подводной лодке Perle во Франции потушили через 14 часов. Об этом в своем Twitter сообщила министр обороны республики Флоранс Парли.

Она рассказала, что в борьбе с огнем задействовали 100 пожарных, еще более 150 человек помогали им. Парли отметила, что лично посетит место происшествия.

О пожаре на Perle стало известно накануне вечером. Подводная лодка пришвартована на военно-морской базе в Тулоне, где проходила ремонт.

Оружия, как и атомного топлива, на борту субмарины не было, а дым от пожара не содержит следов радиоактивности. Экипаж своевременно эвакуировали.

Субмарина Perle типа «Рюби» имеет бортовой номер S606. В составе французского флота она находится с 1993 года.