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Во Франции потушили пожар на атомной подводной лодке, фото — Bloomberg
Во Франции 14 часов тушили пожар на атомной подводной лодке (ФОТО)https://racurs.ua/n139676-vo-francii-14-chasov-tushili-pojar-na-atomnoy-podvodnoy-lodke-foto.htmlРакурс
Пожар на атомной подводной лодке Perle во Франции потушили через 14 часов. Об этом в своем Twitter сообщила министр обороны республики Флоранс Парли.
Она рассказала, что в борьбе с огнем задействовали 100 пожарных, еще более 150 человек помогали им. Парли отметила, что лично посетит место происшествия.
О пожаре на Perle стало известно накануне вечером. Подводная лодка пришвартована на военно-морской базе в Тулоне, где проходила ремонт.
Оружия, как и атомного топлива, на борту субмарины не было, а дым от пожара не содержит следов радиоактивности. Экипаж своевременно эвакуировали.
Субмарина Perle типа «Рюби» имеет бортовой номер S606. В составе французского флота она находится с 1993 года.
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