ВСУ на Светлодарской дуге отомстили боевикам за обстрелы и оставили им записку, фото — Цензор

https://racurs.ua/n139675-vsu-na-svetlodarskoy-duge-otomstili-boevikam-za-obstrely-i-ostavili-im-zapisku-video.html

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Война на Донбассе продолжается — ежедневно боевики обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Не является исключением и Светлодарская дуга в Донецкой области.

На днях 24-я отдельная мотострелковая бригада имени короля Данила уничтожила вражеские позиции. Разведка подтвердила ликвидацию двух боевиков.

Причиной таких действий воинов ООС были постоянные обстрелы, которые осуществляли на этом участке фронта, сообщается в сюжете ICTV. Особенно «старались» снайперские пары из России, которых прикрывали гранатометные расчеты.

Поэтому украинские военные были вынуждены их успокаивать. Для этого использовали СПГ — станковый противотанковый гранатомет. Воины ООС совершили несколько выстрелов и уничтожили укрепления, блиндаж и точку с вражеским СПГ.

Проникнув на уничтоженную позицию, украинские защитники оставили врагу записку, в которой предостерегли: если боевики не утихомирятся, то получат еще один боевой удар.

Как рассказали украинские военные, «успокоительное» подействовало, потому что несколько дней боевики не обстреливают украинцев на этом участке передовой.