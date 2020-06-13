Соратника Януковича Злочевского хотели вернуть в Украину: НАБУ рассказало о рекордной взятке в истории Украины, фото — НАБУ

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Взятку в 6 млн долл., на которой вчера в Киеве поймали нескольких человек, предназначался за закрытие эпизода уголовного производства о содействии экс-министра экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, которій выдали «Реал-банку».

5 млн долл. предлагали за закрытие дела, еще один миллион — посредникам, — сообщили сегодня на брифинге руководители НАБУ и САП Артем Сытник и Назар Холодницкий.

По факту рекордной для Украины взятки в 6 млн долл., которая предназначалась руководству НАБУ и САП, задержали трех человек. Средства предлагали доверенные лица экс-министра Николая Злочевского, который работал в правительстве Николая Азарова.

Обзор взятки в 6 млн долл. продолжался 12 часов, сообщает Твиттер НАБУ.

Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата — закрыть уголовное производство, чтобы Злочевский мог вернуться в Украину, — рассказал Сытник.

Он отметил, что первый задержанный — сотрудник государственной налоговой службы, работающий первым заместителем начальника ГУ ДФС в Киеве, второе лицо, вероятно, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского. Третье лицо — также работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского. Сытник отметил, что это рекордная взятка в истории Украины.