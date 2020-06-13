Соратника Януковича Злочевського хотіли повернути в Україну: НАБУ розповіло про рекордний хабар в історії України, фото — НАБУ

https://racurs.ua/ua/n139674-soratnyka-yanukovycha-zlochevskogo-hotily-povernuty-v-ukrayinu-nabu-rozpovilo-pro-rekordnyy-habar.html

Ракурс

Хабар у 6 млн дол., на якому вчора у Києві зловили кількох осіб, призначався за закриття епізоду кримінального провадження щодо сприяння екс-міністра екології в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, який видали «Реал-банку».

5 млн дол. пропонували за закриття справи, ще один мільйон — посередникам, — повідомили сьогодні на брифінгу керівники НАБУ та САП Артем Ситник та Назар Холодницький.

За фактом рекордного для України хабара у 6 млн дол., який призначався керівництву НАБУ та САП, затримали трьох осіб. Кошти пропонували довірені особи екс-міністра Миколи Злочевського, який працював в уряді Миколи Азарова.

Огляд хабара у 6 млн дол. тривав 12 годин, повідомляє Твіттер НАБУ.

Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження, щоб Злочевський міг повернутися в Україну, — розповів Ситник.

Він зазначив, що перший затриманий — працівник державної податкової служби, який працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, друга особа, ймовірно, мала відношення до компанії Burisma і є довіреною особою Злочевського. Третя особа — також працівник ДФС і також довірена особа Злочевського. Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.