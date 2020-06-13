ЗСУ на Світлодарській дузі помстилися бойовикам за обстріли і залишили їм записку, фото — Цензор

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Війна на Донбасі триває — щодня бойовики обстрілюють позиції Збройних сил України. Не є винятком й Світлодарська дуга на Донеччині.

Днями 24-а окрема мотострілецька бригада імені короля Данила знищила ворожі позиції. Розвідка підтвердила ліквідацію двох бойовиків.

Причиною таких дій воїнів ООС були постійні обстріли, які здійснювали на цій ділянці фронту, повідомляється у сюжеті ICTV. Особливо докучали снайперські пари з Росії, яких прикривали гранатометні розрахунки.

Тому українські військові були вимушені їх заспокоювати. Для цього використали СПГ — станковий протитанковий гранатомет. Воїни ООС здійснили декілька пострілів і знищили укріплення, бліндаж та точку з ворожим СПГ.

Проникнувши на знищену позицію, українські захисники залишили ворогу записку, у якій застерегли: якщо бойовики не втихомиряться, то отримають ще один бойовий удар.

Як розповіли українські військові, «заспокійливе» подіяло, бо вже декілька днів бойовики не обстрілюють українців на цій ділянці передової.