Коронавирус вернулся в Пекин — подозревают рыбный рынок

https://racurs.ua/n139677-koronavirus-vernulsya-v-pekin-podozrevaut-rybnyy-rynok.html

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Коронавирус вернулся в Пекин. В пятницу вечером местная эпидемиологическая служба выявила коронавирус в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина «Синьфади», что в районе Фэнтай.

COVID-19 обнаружили у 45 жителей района, при этом ни у кого из них не было симптомов. Коронавирус обнаружили на доске для обработки импортируемого лосося, сообщает Global Times.

Все рынки Пекина временно закрыли, власти решили отложить запланированное открытие школ. Супермаркеты и универмаги китайской столицы прекратили продажи лосося, значительная часть которого ввозится из других стран.

В ближайшее время власти проверят на наличие вируса все местные объекты общественного питания. Особенно тщательно будут проверять компании, которые занимаются поставками мяса и морепродуктов.

До последнего времени в Пекине в течение 55 дней не фиксировали локальную передачу COVID-19. Пекин усилит эпидемконтроль импортной продукции и проверку приезжих из других регионов КНР.

За все время эпидемии в Пекине зарегистрировали 601 пациента с коронавирусом, девять больных умерли.