Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Офис президента охватила вспышка коронавируса — СМИ

Офис президента охватила вспышка коронавируса — СМИ

13 июн 2020, 14:39
999

Вспышка коронавируса охватила Офис президента. Вчера сообщалось об инфицировании первой леди страны Елены Зеленской, сегодня же СМИ пишут об обнаружении коронавируса по крайней мере у двух топ-чиновников.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Офисе президента и Управлении государственной охраны, сообщает НВ со ссылкой на собственные источники. Заразился вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также советник президента Украины Руслан Демченко.

Им диагноз COVID-19 диагностировали вчера вечером. Отметим, что оба они 12 июня летали в Париж на переговоры с советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Пока официальной реакции на публикации СМИ и телеграм-каналов на Банковой или в правительстве не последовало.

В пятницу супруга президента Украины получила положительный результат теста на COVID-19, а сам глава государства объявил, что идет на строгую самоизоляцию и резко ограничит круг контактов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров