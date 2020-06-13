Офис президента охватила вспышка коронавируса — СМИ

https://racurs.ua/n139679-ofis-prezidenta-ohvatila-vspyshka-koronavirusa-smi.html

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Вспышка коронавируса охватила Офис президента. Вчера сообщалось об инфицировании первой леди страны Елены Зеленской, сегодня же СМИ пишут об обнаружении коронавируса по крайней мере у двух топ-чиновников.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Офисе президента и Управлении государственной охраны, сообщает НВ со ссылкой на собственные источники. Заразился вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также советник президента Украины Руслан Демченко.

Им диагноз COVID-19 диагностировали вчера вечером. Отметим, что оба они 12 июня летали в Париж на переговоры с советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Пока официальной реакции на публикации СМИ и телеграм-каналов на Банковой или в правительстве не последовало.

В пятницу супруга президента Украины получила положительный результат теста на COVID-19, а сам глава государства объявил, что идет на строгую самоизоляцию и резко ограничит круг контактов.