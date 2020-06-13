В Украине 14 июня ожидаются дожди

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Погода в Украине 14 июня будет дождевой, осадки ожидаются во всех регионах.

14 июня синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы (ночью в северных и восточных областях — местами), в западных и центральных областях местами возможен град и шквалы со скоростью ветра 15−20 м/с. В Карпатах ожидаются значительные дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 17−22° (на западе — 11−16°), днем — 24−29° (на востоке — 30−33°, на западе — 20−25°).

Погода в Киеве 14 июня будет дождливой, осадки ожидаются днем ​​и ночью. Температура воздуха составит 19−21° ночью и 27−29° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет несколько холоднее, чем прошедшие сутки. Днем и ночью ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 13−15° ночью и 22−24° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также будет дождливой течение суток. Столбики термометров ночью опустятся до 18−20°, днем — поднимутся до 24−26°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 14 июня также ожидается дождливой. Ночью температура опустится до 19−21°, днем воздух прогреется до 27−29°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет с осадками днем ​​и ночью. Термометры ночью покажут 19−21°, днем — 29−31°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье также будет дождливой 14 июня. Ночью ожидается температура воздуха 14−16°, днем — 23−25°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, погода в Киеве недавно побила температурный рекорд 1885 года.