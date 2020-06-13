Самые древние в Евразии лук и стрелы нашли на Шри-Ланке, фото: anapacity.com

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Ракурс

Самые древние в Евразии лук и стрелы обнаружили в тропиках на юге Шри-Ланки.

Их возраст оценивается примерно в 48−45 тыс. лет. Таким образом, они появились раньше, чем наиболее древние аналоги, найденные в Европе, сообщает издание Phys.org.

К такому выводу пришла международная группа ученых из Германии, Австралии и Шри-Ланки.

Доказательства использования на найденных костных наконечниках стрел показывают, что они, скорее всего, использовались для охоты на труднодоступную добычу в тропических лесах.

Истоки человеческих инноваций традиционно ищут в саваннах и на побережьях Африки или в умеренной среде Европы. Более экстремальные среды, такие как тропические леса Азии, долгое время оставались незамеченными учеными, несмотря на давнюю историю проживания там людей.

Ученые ранее подозревали, что некоторые из найденных на Шри-Ланке находок могли свидетельствовать об использовании стрел для охоты в такие давние времена, однако точно доказать это удалось только недавно благодаря современным методам микроскопии.

Переломы в определенных местах указывают на повреждения от мощных ударов — то, что обычно наблюдается при использовании лука и стрел для охоты на животных, — отмечают ученые. — Это сейчас является наиболее ранним четким доказательством использования лука и стрел за пределами Африки.

Также ученые нашли доказательства изготовления тогдашними жителями Шри-Ланки для себя одежды. Это резко меняет традиционные предположения о том, что определенные человеческие изобретения связаны с конкретными экологическими требованиями, в частности — с необходимостью осваивать холодные территории Европы.

Исследователи отмечают, что новое открытие показывает, что археологи уже не могут связывать конкретные технологические разработки в Каменном веке с единственным регионом или средой.

Доказательства Шри-Ланки показывают, что изобретение луков, стрел и одежды происходило неоднократно и в разных местах, в том числе в тропических лесах Азии, — отмечают исследователи.

Так, кроме теплоизоляции в холодных условиях, одежда также может помочь против тропических комаров.

Вместо того, чтобы только охотиться на крупных травоядных млекопитающих, с помощью луков и стрел человек мог охотится и на мелких, а также на приматов и грызунов, обитающих на деревьях, — отмечают ученые.

Напомним, американские ученые недавно пришли к выводу, что реальная диета людей в Каменном веке, несмотря на распространенные стереотипы, на самом деле могла быть переполнена вредными веществами.