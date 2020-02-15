Здоровое питание: реальная «палеодиета» на самом деле могла быть переполнена токсичными металлами — ученыеhttps://racurs.ua/n133766-zdorovoe-pitanie-realnaya-paleodieta-na-samom-dele-mogla-byt-perepolnena-toksichnymi.htmlРакурс
Ученые поставили под сомнение популярное утверждение, что люди будут здоровыми, если будут придерживаться диеты своих предков из каменного века (так называемой «палеодиеты»),
Исследователи из Университета Стони-Брук (США) установили, что пища, которую употребляли первые люди в Норвегии 6,5 тыс. лет назад, была не просто нездоровой, а и в общем токсичной, сообщает издание Science.
В некоторых случаях люди в неолите, возможно, потребляли более чем в 20 раз больше опасных металлов, чем допускают сегодняшние нормы.
Исследователи проанализировали кости десятков остатков атлантической трески и тюленей, найденных в древних мусорных ямах на восьми археологических объектах. Большинство порезов на костях тюленей свидетельствуют о том, что животных забивали ради мяса, а не просто снимали шкуру.
Согласно предварительным археологическим исследованиям, оба вида были одними из основных ингредиентов в рационе питания людей, которые здесь жили. Известно, что охотники-собиратели также ели пикшу (рыба семейства тресковых), китов, дельфинов, северных оленей и бобров.
Кости трески в этих местах содержали более чем в 20 раз больше кадмия и до четырех раз больше свинца, чем Европейское агентство безопасности пищевой продукции считает безопасным в мясе. Кадмий может вызвать заболевания почек, печени и легких, в то время как свинец может нарушать работу мозга и нервной системы.
Уровень ртути, который может вызвать повреждение мозга, почек и иммунной системы у человека, также был высоким у обоих животных.
Однако, по словам ученых, пока не ясно, как рацион этих доисторических людей нанес бы им вред. Дело в том, что негативное влияние тяжелых металлов могло быть снижено фруктами или мясом северных оленей. Также тогдашние жители Норвегии просто могли не жить достаточной долго, чтобы почувствовать полное влияние накопления в организме вредных веществ.
Даже если треска и тюлени были загрязнены тяжелыми металлами, такое мясо, несомненно, было хорошим источником белка и других ключевых питательных веществ. Так что, возможно, эта палеодиета была не такой уж и плохой, — отмечают ученые.
В то же время ученые подчеркивают, что в своем исследовании были ограничены небольшим количеством обнаруженных останков животных всего из нескольких объектов, поэтому полученные результаты могут не полностью отражать рацион норвежцев каменного века.
Напомним, в древних жевательных резинках ученые обнаружили ДНК первых жителей Скандинавии.