Реальная «палеодиета» на самом деле могла быть достаточно опасной для здоровья, фото: PxHere

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Ученые поставили под сомнение популярное утверждение, что люди будут здоровыми, если будут придерживаться диеты своих предков из каменного века (так называемой «палеодиеты»), т. е. питаться так, как люди до изобретения сельского хозяйства.

Исследователи из Университета Стони-Брук (США) установили, что пища, которую употребляли первые люди в Норвегии 6,5 тыс. лет назад, была не просто нездоровой, а и в общем токсичной, сообщает издание Science.

В некоторых случаях люди в неолите, возможно, потребляли более чем в 20 раз больше опасных металлов, чем допускают сегодняшние нормы.

Исследователи проанализировали кости десятков остатков атлантической трески и тюленей, найденных в древних мусорных ямах на восьми археологических объектах. Большинство порезов на костях тюленей свидетельствуют о том, что животных забивали ради мяса, а не просто снимали шкуру.

Согласно предварительным археологическим исследованиям, оба вида были одними из основных ингредиентов в рационе питания людей, которые здесь жили. Известно, что охотники-собиратели также ели пикшу (рыба семейства тресковых), китов, дельфинов, северных оленей и бобров.

Кости трески в этих местах содержали более чем в 20 раз больше кадмия и до четырех раз больше свинца, чем Европейское агентство безопасности пищевой продукции считает безопасным в мясе. Кадмий может вызвать заболевания почек, печени и легких, в то время как свинец может нарушать работу мозга и нервной системы.

Уровень ртути, который может вызвать повреждение мозга, почек и иммунной системы у человека, также был высоким у обоих животных.

Однако, по словам ученых, пока не ясно, как рацион этих доисторических людей нанес бы им вред. Дело в том, что негативное влияние тяжелых металлов могло быть снижено фруктами или мясом северных оленей. Также тогдашние жители Норвегии просто могли не жить достаточной долго, чтобы почувствовать полное влияние накопления в организме вредных веществ.

Даже если треска и тюлени были загрязнены тяжелыми металлами, такое мясо, несомненно, было хорошим источником белка и других ключевых питательных веществ. Так что, возможно, эта палеодиета была не такой уж и плохой, — отмечают ученые.

В то же время ученые подчеркивают, что в своем исследовании были ограничены небольшим количеством обнаруженных останков животных всего из нескольких объектов, поэтому полученные результаты могут не полностью отражать рацион норвежцев каменного века.

Напомним, в древних жевательных резинках ученые обнаружили ДНК первых жителей Скандинавии.