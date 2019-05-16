Первые люди заселили Скандинавию 10 тыс. лет назад, фото: YÜKLE.MOBİ

https://racurs.ua/n121966-jevatelnaya-rezinka-sohranila-dnk-pervyh-jiteley-skandinavii.html

Ракурс

ДНК первых людей, заселивших Скандинавию 10 тыс. лет назад, сохранилось в древних жевательных резинках, которые представляют собой жевательные грудки, сделанные из березового дегтя.

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Эта жвачка оказалась важным источником информации о первых этапах заселения полуострова людьми, поскольку человеческих костей этого периода осталось очень мало и не все они сохранили достаточно ДНК для археогенетических исследований. Об этом сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на исследование Стокгольмского университета, опубликованное в Communications Biology.

Найденная в жевательной резинке ДНК принадлежала трем людям — двум женщинам и одному мужчине. Они были ранними мезолитическими охотниками-рыболовами, которые жили на западном побережье Швеции в районе Гусьби Клив. Раскопки этого участка были осуществлены в начале 90-х годов прошлого века, но тогда еще не было возможности вообще проанализировать ДНК древних людей, не говоря уже об анализе биологических следов, оставленных ими на других предметах.

Жевательную резинку изготавливали из смолы березы и использовали как клей в инструментальном производстве и других видах технологий в течение каменного века.

Результаты исследования показывают, что люди, чья ДНК была обнаружена в жевательной резинке, имеют близкое генетическое родство с другими охотниками-собирателями в Швеции и с ранним мезолитическим населением Европы Ледникового периода. Они имели большее родство с популяциями западных охотников-собирателей, чем восточных. Однако, инструменты, найденные на месте раскопок, свидетельствовали, что технология их изготовления пришла в Скандинавию с Восточно-Европейской равнины.

Это соответствует ранее выдвинутой учеными теории о двух путях освоения людьми Скандинавии.

Напомним, ранее ученые установили, из костей каких животных первобытные люди делали первые орудия труда.