Игорь Коломойский, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n121965-igor-kolomoyskiy-vernulsya-v-ukrainu.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский прилетел из Израиля в Украину.

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Он прибыл в 2.30 ночи в Днепр на самолете группы «Приват», сообщает издание «theБабель».

На вопрос журналистов, чем он в первую очередь планирует заняться в Украине, Коломойский ответил, что не знает.

Олигарх в Украине не был с июня 2017 года. Сначала он проживал в городе Женева на юго-западе Швейцарии. С сентября 2018 года Коломойский находился в Израиле, проживая в городе Герцлия (пригород столицы страны Тель-Авива). Свой переезд в Израиль он объяснял журналистам «семейными обстоятельствами».

В апреле в интервью программе «Схемы» Коломойский заявил, что планирует вернуться в Украину после президентских выборов. Тогда он отметил, что ранее планировал прибыть в Украину между первым и вторым туром выборов, однако этому помешали острая политическая борьба в нашей стране и советы его адвокатов в связи с информацией о проведении в отношении него расследования в США.

Напомним, СМИ недавно раскрыли перечень оффшорных компаний, принадлежащих Коломойскому, а также имена его бизнес-партнеров. Отмечается, что часть активов олигарха являются скрытыми — выведены за границу или записаны на доверенных лиц.