Ігор Коломойський, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n121965-igor-kolomoyskyy-povernuvsya-do-ukrayiny.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський прилетів з Ізраїлю до України.

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Він прибув о 2.30 ночі до Дніпра на літаку групи «Приват», повідомляє видання «theБабель».

На запитання журналістів, чим він в першу чергу планує зайнятися в Україні, Коломойський відповів, що не знає.

Олігарх в Україні не був з червня 2017 року. Спочатку він проживав у місті Женева на південному заході Швейцарії. З вересня 2018 року Коломойський перебував в Ізраїлі, проживаючи в місті Герцлія (передмістя столиці країни Тель-Авіва). Свій переїзд до Ізраїлю він пояснював журналістам «сімейними обставинами».

У квітні в інтерв’ю програмі «Схеми» Коломойський заявив, що планує повернутися до України після президентських виборів. Тоді він зауважив, що раніше планував прибути до України між першим та другим туром виборів, однак цьому завадили гостра політична боротьба в нашій країні та поради його адвокатів у зв’язку з інформацією про проведення щодо нього розслідування у США.

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно розкрили перелік офшорних компаній, котрі належать Коломойському, а також імена його бізнес-партнерів. Зазначається, що частина активів олігарха прихована — виведена за кордон або записана на довірених осіб.