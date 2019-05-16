В палаточных городках смогут разместить 7,5 тыс. мигрантов, фото: Mashable

https://racurs.ua/n121964-amerikanskie-voennye-postroyat-vozle-granicy-shest-palatochnyh-gorodkov-dlya-migrantov.html

Ракурс

Американские военные планируют построить палаточные городки для размещения 7,5 тыс. мигрантов.

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Эти городки появятся в шести местах вблизи границы, сообщает NBC Nеws.

Представитель Министерства обороны США подтвердил журналистам, что Министерство внутренней безопасности страны сделало соответствующий запрос. По его словам, ожидается, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан его подпишет.

Палатки, вероятно, не будут расположены на территории военных баз, а за задержание мигрантов и содержание под стражей будут отвечать иммиграционные и таможенные органы, а не военные.

Отмечается, что соответствующий запрос в Минобороны было подано 9 мая.

Ожидается, что вскоре президент США Дональд Трамп сделает заявление об изменениях в системе легальной иммиграции в США, призванных повысить безопасность американских границ.

Напомним, в конце апреля стало известно о планах Пентагона направить дополнительные силы военнослужащих, в том числе 100 поваров для раздачи пищи, к границе с Мексикой.