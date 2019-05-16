У наметових містечках зможуть розмістити 7,5 тис. мігрантів, фото: Mashable

https://racurs.ua/ua/n121964-amerykanski-viyskovi-pobuduut-bilya-kordonu-shist-nametovyh-mistechok-dlya-migrantiv.html

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Американські військові планують побудувати наметові містечка для розміщення 7,5 тис. мігрантів.

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Ці містечка з’являться у шести місцях поблизу кордону, повідомляє NBC Nеws.

Представник Міністерства оборони США підтвердив журналістам, що Міністерство внутрішньої безпеки країни зробило відповідний запит. За його словами, очікується, що виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан його підпише.

Намети, ймовірно, не будуть розташовані на території військових баз, а за затримання мігрантів та утримання їх під вартою відповідатимуть імміграційні та митні органи, а не військові.

Зазначається, що відповідний запит до Міноборони було подано 9 травня.

Очікується, що невдовзі президент США Дональд Трамп зробить заяву щодо змін у системі легальної імміграції до США, покликаних підвищити безпеку американських кордонів.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо про плани Пентагону направити додаткові сили військовослужбовців, зокрема 100 кухарів для роздавання їжі, до кордону з Мексикою.