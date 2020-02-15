Реальна «палеодієта» насправді могла бути досить небезпечною для здоров’я, фото: PxHere

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Учені поставили під сумнів популярне твердження, що люди будуть здоровішими, якщо дотримуватимуться дієти своїх предків із кам’яного віку (так званої «палеодієти»), тобто харчуватимуться так, як люди до винайдення сільського господарства.

Дослідники з Університету Стоні-Брук (США) встановили, що їжа, яку споживали перші люди у Норвегії 6,5 тис. років тому, була не просто нездоровою, а й загалі токсичною, повідомляє видання Science.

У деяких випадках люди в неоліті, можливо, споживали у понад 20 разів більше небезпечних металів, ніж допускають сьогоднішні норми.

Дослідники проаналізували кістки десятків решток атлантичної тріски та тюленів, знайдених в древніх сміттєвих ямах на восьми археологічних об'єктах. Більшість порізів на кістках тюленів свідчать про те, що тварин забивали заради м’яса, а не просто знімали шкуру.

Згідно з попередніми археологічним дослідженням, обидва види були одними з основних інгредієнтів в раціоні харчування людей, які тут жили. Відомо, що мисливці-збирачі також їли пікшу (риба родини тріскових), китів, дельфінів, північних оленів і бобрів.

Кістки тріски в цих місцях містили у понад 20 разів більше кадмію і до чотирьох разів більше свинцю, ніж Європейська агенція безпеки харчової продукції вважає безпечним у м’ясі. Кадмій може викликати захворювання нирок, печінки і легенів, в той час як свинець може порушувати роботу мозку і нервової системи.

Рівень ртуті, який може викликати пошкодження мозку, нирок і імунної системи у людини, також був високим в обох тварин.

Однак, за словами вчених, наразі не зрозуміло, як саме раціон цих доісторичних людей завдав би їм шкоди. Річ у тім, що негативний вплив важких металів міг бути зменшеним фруктами чи м’ясом північних оленів. Також тогочасні мешканці Норвегії просто могли не жити достатньої довго, щоб відчути повний вплив накопичення в організмі шкідливих речовин.

Навіть якщо тріска та тюлені були забруднені важкими металами, таке м’ясо, безсумнівно, було хорошим джерелом білка і інших ключових поживних речовин. Так що, можливо, ця палеодієта була не такою вже й поганою, — зазначають учені.

Водночас учені наголошують, що в своєму дослідженні були обмежені невеликою кількістю виявлених останків тварин всього з декількох об'єктів, тому отримані результати можуть не повністю відображати раціон норвежців кам’яного віку.

Нагадаємо, у стародавніх жувальних гумках учені виявили ДНК перших жителів Скандинавії.