Основная сессия ВНО может состояться в планируемый период, фото: Super Express

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Внешнее независимое оценивание (ВНО) предусматривает проведение основной сессии тестирования в период с 25 июня по 17 июля этого года.

Возможность ее проведения в запланированные сроки будет оценена 20−22 июня. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил во время сегодняшнего брифинга.

По его словам, сегодня эпидемическая ситуация позволяет провести основную сессию ВНО, однако в Украине наблюдается тенденция к росту количества случаев обнаружения коронавирусной болезни COVID-19.

Пробное ВНО в Украине должно было состояться в период с 15 по 17 июня, однако вчера вечером Кабмин отменил его проведение.

Однако пробное ВНО можно пройти онлайн, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Для этого его участникам нужно будет зайти 15 и 17 июня в 11.00 в свой кабинет, размещенный на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по соответствующим предметам.

После выполнения заданий тестовой тетради, ответы нужно будет до 19 июня внести в сервис определения результатов.

Напомним, украинское правительство недавно запретило въезд из временно оккупированных территорий лицам, которые не согласятся на самоизоляцию с использованием приложения «Дія».