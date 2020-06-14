У Києві за добу 66 нових хворих на COVID-19 і один летальний випадок. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Києві за останню добу кількість інфікованих коронавірусом зросла на 66 осіб. У столиці від COVID-19 за останню добу помер один пацієнт.

Таку статистику навів у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Всього від початку епідемії у столиці коронавірусом заразилися 3 тис. 904 особи. Інфекція стала причиною смерті 88 пацієнтів.

Кличко повідомив, що за останню добу коронавірусом заразилися:

37 жінок у віці від 24 до 80 років;

25 чоловіків у віці від 18 до 62 років;

троє дівчаток (одній чотири роки, двом — по 11 років) і дев’ятирічний хлопчик.

У тому числі серед інфікованих шість медиків.

До лікарень столиці госпіталізовано 16 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків інфікування зафіксовано в Оболонському (12), Солом’янському (11), Голосіївському (вісім) та Деснянському (вісім) районах Києва.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу в Києві зафіксовано 72 випадки інфікування коронавірусом та два летальних випадки.