В Україні через негоду знеструмлені понад 300 населених пунктів у дев'яти областях. Фото: Перший Криворізький

https://racurs.ua/ua/n139696-v-ukrayini-cherez-negodu-znestrumleni-ponad-300-naselenyh-punktiv-u-dev-yaty-oblastyah.html

Ракурс

Погода в Україні цього року підносить багато неприємних сюрпризів. У ніч із 13 на 14 червня у дев’яти областях України вирувала стихія. У результаті дощів та сильних поривів вітру без електропостачання залишилися 348 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Без електропостачання залишилися населені пункти у Тернопільській (83), Хмельницькій (83), Житомирській (42), Запорізькій (35), Закарпатській (31), Київській (31), Чернівецькій (22), Кіровоградській (15) та Дніпропетровській (6) областях.

Бригади обленерго займаються відновлення енергопостачання постраждалих від негоди населених пунктів.

Крім того, на території семи областей, а саме: Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської та Дніпропетровської, у результаті негоди сталося падіння 32 дерев, підтоплення 49 житлових будинків, 73 дворів, 35 присадибних ділянок та трьох підвалів. Частково пошкоджено покрівлі 12 будівель і покриття автодоріг протяжністю близько 2,5 км.

За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Злива, яка супроводжувалася шквальним вітром, призвела до падіння дерев.