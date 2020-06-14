У ДСНС попередили про підвищення рівня води у річкахhttps://racurs.ua/ua/n139694-u-dsns-poperedyly-pro-pidvyschennya-rivnya-vody-u-richkah.htmlРакурс
Погода в Україні на початку літа видалася дощовою і зливи супроводжуються затопленням міст. Цього разу синоптики прогнозують сильні дощі на заході України і попереджають про чергову хвилю дощових паводків у басейнах річок Прут та Сірет.
Відповідне попередження про паводки опублікувала на офіційному сайті прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У повідомленні зазначено, що сьогодні в басейнах річок Прут та Сірет рівень води може підвищитися на 0,5−1,5 метра.
На окремих ділянках вода може піднятися на 2 метри.
На низинних ділянках можливе затоплення рівнин. У районах випадіння значних дощів можливе формування схилового стоку води.
У горах існує велика ймовірність утворення локальних селевих потоків.
Як раніше писав «Ракурс», сильна злива в Києві перетворила деякі столичні вулиці на річки. Водостоки міста не справляються із відведенням такої великої кількості води.