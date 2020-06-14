В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в рекахhttps://racurs.ua/n139694-v-gschs-predupredili-o-povyshenii-urovnya-vody-v-rekah.htmlРакурс
Погода в Украине в начале лета выдалась дождливой и ливни сопровождаются затоплением городов. На этот раз синоптики прогнозируют обильные дожди на западе Украины и предупреждают об очередной волне дождевых паводков в бассейнах рек Прут и Сирет.
Соответствующее предупреждение о паводках опубликовала на официальном сайте пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении указано, что сегодня в бассейнах рек Прут и Сирет уровень воды может повыситься на 0,5−1,5 метра.
На отдельных участках вода может подняться на 2 метра.
На пониженных участках возможны затопления равнин. В районах выпадения значительных дождей возможно формирование склонного стока воды.
В горах существует большая вероятность образования локальных селевых потоков.
Как ранее писал «Ракурс», сильный ливень в Киеве превратил некоторые столичные улицы в реки. Водостоки города не справляются с отводом столь большого количества воды.