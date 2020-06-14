В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/n139694-v-gschs-predupredili-o-povyshenii-urovnya-vody-v-rekah.html

Ракурс

Погода в Украине в начале лета выдалась дождливой и ливни сопровождаются затоплением городов. На этот раз синоптики прогнозируют обильные дожди на западе Украины и предупреждают об очередной волне дождевых паводков в бассейнах рек Прут и Сирет.

Соответствующее предупреждение о паводках опубликовала на официальном сайте пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении указано, что сегодня в бассейнах рек Прут и Сирет уровень воды может повыситься на 0,5−1,5 метра.

На отдельных участках вода может подняться на 2 метра.

На пониженных участках возможны затопления равнин. В районах выпадения значительных дождей возможно формирование склонного стока воды.

В горах существует большая вероятность образования локальных селевых потоков.

Как ранее писал «Ракурс», сильный ливень в Киеве превратил некоторые столичные улицы в реки. Водостоки города не справляются с отводом столь большого количества воды.