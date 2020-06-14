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Ракурс
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках. Фото: dyvys.info

В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках

14 июн 2020, 09:39
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Погода в Украине в начале лета выдалась дождливой и ливни сопровождаются затоплением городов. На этот раз синоптики прогнозируют обильные дожди на западе Украины и предупреждают об очередной волне дождевых паводков в бассейнах рек Прут и Сирет.

Соответствующее предупреждение о паводках опубликовала на официальном сайте пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении указано, что сегодня в бассейнах рек Прут и Сирет уровень воды может повыситься на 0,5−1,5 метра.

На отдельных участках вода может подняться на 2 метра.

На пониженных участках возможны затопления равнин. В районах выпадения значительных дождей возможно формирование склонного стока воды.

В горах существует большая вероятность образования локальных селевых потоков.

Как ранее писал «Ракурс», сильный ливень в Киеве превратил некоторые столичные улицы в реки. Водостоки города не справляются с отводом столь большого количества воды.

Источник: Ракурс


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