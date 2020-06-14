Война на Донбассе: в результате обстрелов погиб один украинский воин и ранены двое наших защитников

Война на Донбассе. Фото: Публика

https://racurs.ua/n139693-voyna-na-donbasse-v-rezultate-obstrelov-pogib-odin-ukrainskiy-voin-i-raneny-dvoe-nashih.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинских героев. 13 июня вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Боевики вели огонь по позициям украинских воинов из запрещенных минскими договоренностями 122-миллиметровых артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины для ответного огня задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить обстрелы.

Оккупанты разместили свою артиллерию непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами мирных жителей.

Боевики вели огонь по опорным пунктам украинских военных вблизи Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.

По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили троих и ранили, по меньшей мере, двух боевиков.

С начала этих суток российские вооруженные формирования трижды обстреляли наши оборонительные укрепления неподалеку населенного пункта Луганское из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Как ранее писал «Ракурс», украинские воины на одной из уничтоженных позиций оккупантов оставили записку с предостережением. Украинские воины предупредили, если боевики не утихомирятся, то получат еще один боевой удар. Уже несколько дней на этом участке враг не обстреливает позиции ВСУ.