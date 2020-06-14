Війна на Донбасі: у результаті обстрілів загинув один український воїн, двоє військовослужбовців отримали поранення

Війна на Донбасі. Фото: Публіка

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських героїв. 13 червня озброєні формування РФ 15 раз порушували режим тиші. У результаті обстрілу загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Бойовики вели вогонь по позиціях українських воїнів із заборонених мінськими домовленостями 122-міліметрових артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські воїни для вогню у відповідь задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити обстріли.

Окупанти розмістили свою артилерію безпосередньо у Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч із будинками мирних жителів.

Бойовики вели вогонь по опорних пунктах українських військових поблизу Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки та Богданівки.

За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох і поранили, щонайменше, двох бойовиків.

Від початку цієї доби російські збройні формування тричі обстріляли наші оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Як раніше писав «Ракурс», українські воїни на одній із знищених позицій окупантів залишили записку з пересторогою. Українські воїни попередили, якщо бойовики не втихомиряться, то отримають ще один бойовий удар. Уже кілька днів на цій ділянці ворог не обстрілює позиції ВСУ.