Сергій Сидорчук. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n139692-zorya-dynamo-peremogu-kyyan-zatmaryla-vajka-travma-kapitana-komandy-foto.html

Ракурс

«Зоря» — «Динамо», футбольний матч 26 туру української Прем'єр-ліги, проходив у суботу, 13 червня, на стадіоні «Славутич-Арена» у Запоріжжі і завершився перемогою киян із рахунком 3:1.

Однак перемогу «Динамо» затьмарила важка травма капітана команди Сергія Сидорчука, повідомляє Football Hub.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко повідомив, що у Сидорчука перелому немає, але доведеться накладати шви.

Сидорчук отримав травму наприкінці матчу. Проти нього грубо зіграв Ловре Цвек. За це порушення арбітр матчу вилучив хорвата з поля.

Необхідно відзначити, що початок другого тайму було затримано на півгодини через погодні умови. Рахунок у матчі відкрив на 54 хвилині гравець «Зорі» Владлен Юрченко, який забив пенальті.

«Динамо» відігралося на 71 хвилині. Віталій Буяльський «розпечатав» ворота «Зорі». Через 5 хвилин Карлос Де Піна подвоїв перевагу киян, а у компенсований час Віктор Циганков встановив остаточний рахунок матчу, забивши третій м’яч у ворота «Зорі».

Як раніше писав «Ракурс», Андрію Шевченку, головному тренеру збірної України з футболу, вирішили продовжити контракт до 31 грудня 2022 року. Андрій Шевченко очолює українську збірну з футболу з липня 2016 року.