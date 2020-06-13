Кредитний рейтинг України підвищено

https://racurs.ua/ua/n139691-kredytnyy-reytyng-ukrayiny-pidvyschylo-agentstvo-moody-s.html

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Кредитний рейтинг України підвищило міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service.

Рейтинг підвищено з рівня Caa1 до наступного у шкалі компанії рівня B3 з прогнозом «стабільний». Про це повідомляє прес-служба агентства.

Зазначається, що ухваленню такого рішення посприяло скорочення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також укладання нової програми співпраці нашої держави з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Рішення про підвищення рейтингу також відображає сподівання Moody’s, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутих за останні роки, — зазначається у повідомленні агентства.

Moody’s є одним з трьох найбільших рейтингових агентств світу. Компанія оцінює кредитний рейтинг за стандартизованою шкалою.

Згідно з цією шкалою, боргові зобов’язання з рейтингом Caa вважаються зобов’язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику. Зобов’язання з рейтингом B розглядаються як спекулятивні і піддані високому кредитному ризику.

Це потужний позитивний сигнал для українських та іноземних інвесторів, — прокоментував це рішення Moody’s у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, МВФ нещодавно спрогнозував, коли українська економіка відновиться після коронавірусної кризи.